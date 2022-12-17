2022/12/17 | 17:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yvw57GOLQ24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من حب الفنون القتالية الى فنون تدريبها .. قصة نجاح الكابتن براء جمال باقر | برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من حب الفنون القتالية الى فنون تدريبها .. قصة نجاح الكابتن براء جمال باقر | برنامج هاي شباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).