أول تعليق لإردوغان على الحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول

2022/12/17 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السبت، إن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف بعد الحكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول، مشيرا إلى أنه في غضون ذلك، ليس للأتراك الحق في تجاهل الأحكام القضائية.

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