كاميرا CNN تتجول في سوق واقف بالدوحة.. وتنقل الأجواء الرائعة وتستطلع الزوار حول مباراة كأس العالم النهائية

2022/12/17 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع إشراف كأس العالم 2022 في قطر على نهايته، يواصل الزوار والمقيمون في الدولة العربية الصغيرة الاستمتاع بأجواء أكبر حدث لكرة قدم في العالم، الفريدة من نوعها.يجول دون ريدل مراسل CNN في شوارع العاصمة القطرية لاختبار جميع المشاهدات، والأصوات، والنكهات في "سوق واقف" الترحيبي في الدوحة.

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