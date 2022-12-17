2022/12/17 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، عن شروع فريق الجهد الخدمي بتأهيل منطقة سبع قصور شرقي بغداد. وقال أمين بغداد في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه” إشارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تباشر بتأهيل منطقة سبع قصور شرق العاصمة بغداد المركز الخبري الوطني.

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