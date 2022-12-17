2022/12/17 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للكمارك، ضبط (٣) حاويات تحتوي على مواد خطرة في كمرك بوابة البصرة .وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أنه”تم ضبط (٣)حاويات في كمرك بوابة البصرة تحتوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاحتوائها على مواد خطرة..



الكمارك تضبط 3 حاويات في بوابة البصرة المركز الخبري الوطني.

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