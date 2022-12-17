2022/12/17 | 18:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قبل حوالي نصف ساعة من تسويته في نيويورك، انخفض سعر خام برنت للتسليم في فبراير بمقدار 1.93 دولارًا ، أو 2.6٪ ، وتم تداوله عند 79.28 دولارًا للبرميل.و في وقت سابق ، سجل أدنى مستوى للجلسة عند 78.30 دولارًا.على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر الخام العالمي بنسبة 4٪ بعد التراجع بنسبة 11٪ […]

ظهرت المقالة أسعار النفط الخام تتراجع..



وبرنت عند 79 دولاراً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط الخام تتراجع.. وبرنت عند 79 دولاراً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط الخام تتراجع.. وبرنت عند 79 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).