المالية النيابية: ضغوط أميركية وراء ارتفاع الدولار .. سينخفض خلال أسبوع

2022/12/17 | 18:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجعت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي الى الضغوط التي يمارس البنك الفيدرالي الأميركي على البنك المركزي العراقي.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حوار اطلعت عليه “تقدم”، إن “ارتفاع سعر صرف الدولار يعود الى ضغط البنك الفيدرالي الأميركي على البنك المركزي الـعـراقـي، إذ تـم استبعاد بعض المصارف المشاركة في مزاد العملة وتم التشديد على فواتير المـصـارف الأخــرى المشاركة بمزاد العملة”.وتوقع كوجر، “تستقر عملية سعر الـصـرف بعد إتـمـام إجــراءات الحكومة بخفض سعر الصرف، وبمجرد أن يعلم الجميع بضرورة تقديم فواتير دقيقة وعند التقديم سـوف تحل القضية”،وأشار الى أنه “خلال الأسبوع المقبل أو نهايته سنشهد انخفاضاً لسعر الـصـرف”، مؤكداً أنـه “من المستحيل إيقاف بيع العملة الأجنبية كون موارد البلد تقوم عليها”.

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