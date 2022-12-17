شرطة بغداد تلقي القبض على متهم لقيامه بالدكة العشائرية

2022/12/17 | 18:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت شرطة محافظة بغداد ، اليوم السبت، القبض على متهم لقيامه بالدكة العشائرية في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان “للحد من ظاهرة السلاح المنفلت وإطلاق العيارات النارية والدكات العشائرية، تمكنت مفارز قسم شرطة المدائن التابع الى قيادة شرطة بغداد الرصافة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من إلقاء القبض على شخص لقيامه برمي رمانتين يدويتين على عدد من المنازل إثر مشكلة عشائرية”.واضاف البيان “مما تسبب بأضرار مادية ضمن منطقة جسر ديالى، حيث توجهت المفارز الى محل الحادث، وبدلالة المشتكين تم تفتيش المنطقة والقبض على المتهم وإحالته على مركز الشرطة بغية استكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

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