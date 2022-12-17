2022/12/17 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تعلن زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم قبل زيارة وفد من الوكالة الذرية طهران, 17-12-2022 (أ ف ب) – أعلنت ايران السبت عشية زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم.وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية “حاليا، وصلت قدرة […]

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