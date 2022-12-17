2022/12/17 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير المالية كريستيان ليندنر أمام سفينة “هو إسبيرانزا” الراسية في فيلهلمسهافن في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022 © تصوير مشترك/اف ب مايكن سون فيلهلمسهافن (ألمانيا) (أ ف ب) – دشنت ألمانيا السبت أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تدشن أولى وحداتها العائمة لاستقبال الغاز في بحر الشمال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تدشن أولى وحداتها العائمة لاستقبال الغاز في بحر الشمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).