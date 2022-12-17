برونزية المونديال.. كرواتيا تتقدم على

2022/12/17 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل المنتخب المغربي، السبت، بهدف لمثله في مبارة تحديد المركز الثالث ضد كرواتيا بملعب خليفة الدولي في قطر، في إطار كأس العالم 2022.

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