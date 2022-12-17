انضمام عدد كبير من المستقلين إلى كتلة وطن.. واستعداد لفتح عدة ملفات

2022/12/17 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت كتلة وطن النيابية اليوم السبت، انضمام عدد ليس بقليل من النواب المستقلين إلى الكتلة، مشيرة إلى أنها ستعمل على فتح ملفات عديدة بعد اول اجتماع سيعقد للكتلة.

وقال رئيس الكتلة ياسر اسكندر وتوت، لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا من النواب المستقلين أبدوا رغبتهم بالانضمام إلى كتلتنا"، مبينا ان "عددا ليس بالقليل منهم سيعلنون قريبا تحالفهم معنا واخرهم كانت النائبة نور نافع التي انضمت للكتلة بشكل رسمي".

وأضاف وتوت أن "هناك اجتماعا سيعقد للكتلة خلال 48 ساعة وبانتظار بعض النواب الذين هم في سفر وبعد عودتهم خلال اليومين المقبلين سنعلن عن ملفات الاستجوابات التي سنعمل إليها إضافة لمحاسبة من قصر بملف المحاضرين وحقوقهم".

وأوضح أن "كتلته مستقلة بامتياز وهناك ضغوطا سياسية عليها بعد تشكيلها لكن سنمضي بالطريق الذي اخترناه بعد ان سجلنا الكتلة رسميا عند هيئة الرئاسة".

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