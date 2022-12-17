السوداني: الحكومة تعكف على وضع حلٍ شاملٍ ودائم للايزيديين

2022/12/17 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استقباله وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اليوم السبت، ان الحكومة تعكف على وضع حلٍ شاملٍ ودائم للايزيديين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/UN HABITAT، برئاسة مدير البرنامج في العراق وائل الأشهب، حيث شهد اللقاء مناقشة أوضاع المهجّرين من العراقيين أبناء الديانة الإيزيدية، وأهم المعوّقات التي تحول دون استكمال استقرارهم في مناطقهم التاريخية".

وأضاف البيان أن "السوداني تسلّم خلال اللقاء، خلاصة دراسة أعدّها البرنامج شملت إحصاء السكّان الأيزيديين من الذين سَبق لهم أن تسلموا أراضي سكنية بعدد 14 ألف قطعة أرضٍ منذ عام 1975، ولم تملّك لهم نظامياً لغاية الآن، وحالت سياسات النظام المُباد دون استكمال مُلكيتهم".

كما بيّن السوداني بحسب البيان "أهمية هذا الإجراء، وأن الحكومة تعكف على وضع حلٍ شاملٍ ودائم لهذه القضية، عبر عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرار اللازم بشأنها".

وأكد السوداني أن "سنجار والمأساة التي تعرّض لها المكوّن الإيزيدي العراقي الأصيل، حاضرة في الأذهان ومقدّمة في المنهاج الوزاري، من أجل إنصاف جميع من تعرّض إلى الظلم ووحشية الإرهاب".

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