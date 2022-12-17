إلغاء مباراة لكرة القدم بعد اجتياح مشجعين ملعب دربي أستراليا.. والاعتداء على لاعب

2022/12/17 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغيت مباراة الديربي بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم في أستراليا، بعدما اجتاح مشجعون الملعب، وأصابوا حارس مرمى في مشهد مشين، السبت.

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