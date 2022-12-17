قانوني : 35 قانونا إصلاحيا تم إقرارها في مجلس النواب ولاتجد لها التنفيذ

2022/12/17 | 19:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا استاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد مصدق عادل ، السبت ، السلطة التشريعية الى سن قوانين صارمة ومنها قانون محاسبة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية , مؤكدا أن محاربة الفساد بحاجة إلى تشريع القوانين الصارمة ومحاسبة مرتكبي المخالفات الإدارية والمالية .

وقال عادل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “المنظومة التشريعية الحالية لا تستطيع الصمود أمام افة الفساد وتحدياتها الكبيرة في العراق إلا بإجراء تغييرات وتعديلات جذرية على جميع القوانين المشرعة لمكافحة الفساد”.

وأضاف أن “تقادم بعض التشريعات مضى عليها الدهر وشرب”، لافتا إلى أن “35 قانونا إصلاحيا تم إقرارها في مجلس النواب ولاتجد لها التنفيذ”.

وأشار إلى أن ” عدم تطبيق القوانين مخالفة دستورية واضحة يتطلب من مجلس النواب تشريع قوانين صارمة ومنها قانون محاسبة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية .

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