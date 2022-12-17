2022/12/17 | 20:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LYUJZWdUCYs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفلة في النجف تدخل المستشفى مصابة بالثلاسيميا وتخرج مصابة بالإيدز | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طفلة في النجف تدخل المستشفى مصابة بالثلاسيميا وتخرج مصابة بالإيدز | الشرقية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).