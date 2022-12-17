2022/12/17 | 20:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: السبت 17 كانون الأول 2022 كرواتيا تهزم المغرب بهدفين وتحصل على...

ظهرت المقالة المسلة تتابع كأس العالم: كرواتيا تهزم المغرب بهدفين وتحصل على المركز الثالث أولاً على المسلة.

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