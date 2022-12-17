لبنان ... فوضى الليرة والمصارف (الجزء الثاني)

2022/12/17 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الحلقة الثانية من هذا التحقيق، من الحرة تتحرى، نواصل فتح ملف ازمة المصارف اللبنانية، نسلط الضوء على مرحلة جديدة دخلها المودعون لاسترجاع اموالهم المحجوزة منذ اكثر من ثلاث سنوات، ما دفع من احتاجوا أموالهم، لظروف طارئة، للجوء إلى طريق مختلف، أكثر حدة، وعنفا.

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