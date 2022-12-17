العراق يمنع استيراد الطماطم 

2022/12/17 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، السبت، موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على منع استيراد محصول الطماطم من المنافذ الحدودية كافة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان، أنه "بناء على الطلب المقدم من قبل وزير الزراعة عباس العلياوي إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن منع استيراد محصول الطماطم بسبب وفرتها محليا، فأن المجلس الوزاري للاقتصاد وافق على هذا الطلب".

وأضاف، أن "الموافقة تمت نتيجة زيادة الإنتاج لهذا المحصول في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، والذي وصل إلى ذروة إنتاجه"، مبينا، أن "الموافقة جاءت أيضا من أجل حماية المنتج المحلي وتشجيع الفلاحين على الإنتاج".

وأكد البيان، أن " الوزارة من مهامها حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر"، مشددا على ضرورة تنفيذ قانون حماية المنتج المحلي المرقم ١١ لعام ٢٠١٠ فضلا عن فرض تعرفية كمركية على المستورد موازية لكلفة المنتج المحلي لأجل دعم الفلاحين والمزارعين".

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