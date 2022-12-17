2022/12/17 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حصلت الرباعة العراقية غرام رعد ليلو ، اليوم السبت، على الميدالية الذهبية في بطولة العالم فزاع المقامة حاليا بمدينة دبي الإماراتية.ونجحت الرباعة غرام رعد من حصد الذهب، وانتزاع البطاقة المؤهلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراقية “غرام رعد” تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال المركز الخبري الوطني.

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