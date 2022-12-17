2022/12/17 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الأمن العام الأردني ، اليوم السبت، تكثيف انتشار دورياته في محافظات المملكة التي تشهد احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية، لمنع أي أعمال تخريبية والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.وقالت مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاردن..



انتشار امني كثيف بالمحافظات لردع “المحتجين” المركز الخبري الوطني.

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