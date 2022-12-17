بعد الهزيمة من كرواتيا.. منتخب المغرب يُنهي مشاركته في مونديال قطر بالمركز الرابع

2022/12/17 | 20:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب المغربي من نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على أرض استاد خليفة الدولي، مساء السبت، ضمن نهائيات كأس العالم المقامة في قطر.

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