2022/12/17 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع أسعار الخام إلى دون 80 دولاراً يثير قلق المصدرين وخبير لـ (الزمان): لا مؤشر على إستقرار الأسواق وتوقّع خفض غير مسبوق بإمدادات الغاز والنفط بغداد – قصي منذر كشف خبير نفطي ، عن سعي الدول المصدرة للنفط، اتخاذ اجراء غير مسبوق بتخفيض حاد في انتاج النفط والغاز، ، واكد ان هناك صعوبة في تحقيق […]

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