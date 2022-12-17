2022/12/17 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يتعهّد لمحاضري التربية إدراج حقوقهم في الموازنة الحكومة تدعو إلى الإستثمارَ الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية بغداد – ابتهال العربي تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لممثلي تنسيقيات المحاضرين المجانيين بوزارة التربية في ، بحضور ممثلين عن نقابة المعلمين العراقيي، ادراج حقوقهم في موازنة العام المقبل بعد حصر الاعداد والكلف المالية.وقال بيان تلقته (الزمان) […]

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