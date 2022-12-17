2022/12/17 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الإقليم يعبّر عن تعاطفه مع عائلة الشهيد آكام عمر البارزاني يحث الأطراف الكردية على التلاحم ووحدة الصف ونبذ الخلافات اربيل – فريد حسن حث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ، الاطراف الكردية إلى التلاحم ووحدة الصف وقبول الآخر والعمل على نبذ الخلافات وحلها من خلال الحوار والتفاهم.وقال في كلمة القاها نيابة عنه المستشار […]

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