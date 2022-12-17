بتوجيهات زياش ودعم الركراكي.. مراهق مغربي يحقق حلم جدّه

2022/12/17 | 20:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يخيّب بلال الخنوس أمل جدّه، فحمل اليافع، المولود في بلجيكا، ألوان بلد جذوره، المغرب، وشارك بعمر الثامنة عشرة في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022 في كرة القدم والتي خسرها "أسود الأطلس" أمام كرواتيا 2-1، السبت، على استاد خليفة الدولي.

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