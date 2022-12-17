برلماني يكشف عن موعد انخفاض سعر صرف الدولار

2022/12/17 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب باقر كاظم، اليوم السبت، عن الإجراءات الجديدة التي يقوم بها البنك المركزي من اجل تخفيض سعر الصرف في الأسواق المحلية، فيما اكد ان ارتفاع سعر الدولار سينخفض في ظرف شهر من الان.

وقال كاظم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “البنك المركزي يعمل على تشكيل دائرة اعتمادات جديدة لاستيراد البضائع من اجل السيطرة على الجهات التي كانت تحتكر الدولار في الأسواق المحلية”، مشيرا الى ان “هذه الإجراءات جاءت بعد استفحال عمليات التهريب في الفترة السابقة ما أدى الى الارتفاع الذي يحصل الان”.

وتابع، ان “ارتفاع سعر الصرف في هذه الأيام لن يدوم اكثر من شهر بعد الإجراءات الجديدة التي يجري العمل بها من البنك المركزي”، مبينا ان “الأخير سيعمل على بيع الدولار الى التجار في دائرة الاعتمادات الجديدة وبالأسعار المدعومة وبشكل مباشر”.

ونوه ان “سبب الارتفاع هو قيام الكثير من التجار بتحويل ملايين الدولارات الى صيرفات وشركات وهمية تعمل على تهريبه الى خارج العراق”، مؤكدا ان “سعر الصرف بعد الإجراءات الجديدة سيستقر على 146 الف دينار عراقي مقابل 100 دولار”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الى “فتح ملف مزاد العملة وسعر الصرف وحالة الفوضى في الاسواق ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة واتخاذ اجراءات فورية وعاجلة في معالجة هذا الملف الذي اصبح بابا لا يمكن السكوت عليه من ابواب الفساد وهدر المال العام”.

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