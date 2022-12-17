2022/12/17 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه لاعبو منتخب المغرب صوب القطري عبد

الرحمن الجاسم، حكم مواجهة أسود الأطلس

ضد كرواتيا، فور إطلاق صافرة نهاية لقاء

تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم

(قطر 2022).

ودخل لاعبو المغرب في مناوشات مع الح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعبو المغرب يهاجمون الحكم القطري بعد مباراة كرواتيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعبو المغرب يهاجمون الحكم القطري بعد مباراة كرواتيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).