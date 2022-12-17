فلسفة التعايش عند السيد السيستاني

2022/12/17 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

قد يتساءل المرء عن جدوى اللقاء الاممي

المكون من بلاسخارت ممثلة الامين العام

للأمم المتحدة يرافقها السيد موراتينوس

الممثل السامي المكلف لحماية المواقع

الدينية ، مع آية الله السيستاني

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