كاس العالم:كرواتيا تفوز على المغرب وتخطف المركز الثالث

2022/12/17 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب كرواتيا على المغرب بنتيجة

2-1، وحسم المركز الثالث في مونديال قطر،

مساء اليوم السبت.

وسجل للكروات جوسكو جرافديول وميسلاف

أورسيتش في الدقيقتين 7 و42، بينما سجل

للمغرب أشرف داري في الدقيقة ال

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