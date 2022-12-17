بايدن يتحول لمادة سخرية

2022/12/17 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، الى حملة سخرية وانتقادات جديدة، على خلفية اطلاقه "مجموعة من الأكاذيب الجديدة" حول زياراته المتكررة الى العراق والدور الذي لعبه في تشكيل صورة البلاد الحالية منذ تسعينات القرن الماضي.

واتت اخر تلك الحملات من خلال صحيفة فيغرتايمز الامريكية المقربة من الحزب الجمهوري، حيث اكدت خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان الرئيس الأمريكي "لم يتوقف عن الكذب بشان العراق، بل زاد من نسبته".

وأوضحت "خلال حديثه امس الجمعة امام جمع من المقاتلين السابقين لحرب فيتنام، اطلق الرئيس جو بايدن موجة اكبر من الأكاذيب، اعلن خلالها انه قام بزيارة العراق وأفغانستان ما يقارب التسع وثلاثين مرة"، الامر الذي اكدت ان المصادر المختصة كذبته بشكل متكرر مستغربة استمرار بايدن باطلاق "ذات الاكذوبة وتضخيمها رغم ذلك".

يشار الى ان بايدن تعرض الى حملة سخرية مماثلة الشهر الماضي، بعد إعلانه عن زيارة العراق لاربعين مرة، لتصدر المراكز الامريكية المعنية تكذيبا للمعلومات حينها، مؤكدة ان بايدن وحتى خلال الزيارات التي قام بها لابنه الذي كان يخدم في العراق، لم تصل الى هكذا رقم ضخم"، على حد وصفها.

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