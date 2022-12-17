الصحة تطلق حملة متعددة اللقاحات بدءًا من يوم غد الاحد ولمدة 10 أيام

2022/12/17 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة تطلق الحملة متعددة اللقاحات لتلقيح الأطفال المتأخرين عن إكمال جدولهم التلقيحي بدءًا من يوم غد الاحد 18 كانون الأول 2022 ولمدة 10 أيام

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