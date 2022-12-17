المندلاوي يؤكد دعمه للشباب العراقي بجميع المحافل من خلال السلطة التشريعية

2022/12/17 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، اليوم السبت، دعمه للشباب العراقي ومساندته لهم في جميع المحافل من خلال السلطة التشريعية .وقال المندلاوي في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

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