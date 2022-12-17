التعليم تصدر عدداً من القرارات

2022/12/17 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عدداً من القرارات.

وقال إعلام التعليم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس الاجتماع العاشر لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية كافة، حيث استعرض إجراءات الوزارة بشأن ملف تثبيت العقود ومسار تعيينهم والتعاون الإيجابي مع مجلس الخدمة الاتحادي"، فيما جدد "التأكيد على مراعاة استحقاقات الموظفين وخصوصية كل جامعة في البرامج العلمية بما يناسب بيئتها ومتطلبات خدمة المجتمع".

وأضاف العبودي بحسب البيان أن "تقييم الجامعات يخضع لقياس إسهامها في تلبية المتطلبات العامة والمبادرات والحلول التي تعزز التكامل مع مؤسسات الدولة"، داعيا في ذات الوقت إلى تفعيل الصلاحيات المخولة للجامعات واستقلاليتها".

ودعا العبودي الى "الإفادة من مراكز الأبحاث والدراسات في الجامعات بالصورة المثلى"، مشيرا في الوقت نفسه الى "أهمية مراجعة نتائجها ومؤشرات تفاعلها العلمي الذي تقدمه في الساحة العلمية والأكاديمية وتفعيل الإدامة المستمرة للبيئة التعليمية الجامعية.

وأوضح البيان أن "المجتمعين ناقشوا المحاور المدرجة على جدول أعمال الجلسة العاشرة لهيئة الرأي وصوتوا على القرارات الآتية:

▪تشكيل لجنة وزارية لدراسة وصياغة التوصيات والمقترحات المناسبة لتطبيق نظام المقررات في الجامعات ابتداء من العام الدراسي القادم.

▪تغيير تسمية جامعة جابر بن حيان الطبية الى جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية.

▪ استحداث الدراسة المسائية في فرع اقتصاديات النفط والغاز/ قسم الاقتصاد/ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة ميسان وقسم تقنيات المحاسبة في الكلية التقنية الإدارية بالجامعة التقنية الشمالية.

▪الموافقة على أن يكون السقف الزمني للتعديلات الملزمة لأطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير خارج المدة الدراسية.

▪الموافقة على ضوابط مجالس الاعتماد البرامجي المتخصصة.

▪الموافقة على مشروع قانون الجمعيات العلمية.

▪ التصويت بالإيجاب على عدم التأثير على عمل عضو هيأة التدريس فيما يتعلق بملف خفارات الدفاع المدني وتخويل رئيس الجامعة أو الهياة أو المجلس تنظيم هذا الملف حسب الصلاحيات المخولة.

▪ تحديد معدل لا يقل عن 70% للطالب الراغب بالحصول على شهادة الدبلوم بالتخصصات الطبية والصحية من خارج العراق ويمنح ثلاث محاولات امتحانية لاستكمال متطلبات المعادلة ويحال إلى الجامعات العراقية المختصة لأداء سنة دراسية كاملة في حال عدم اجتيازه الامتحان المطلوب.

واختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع بـ"الإيعاز بتشكل لجنة مختصة لمراجعة مؤشر البحث العلمي ومتطلبات ومستلزمات النشر وقياس النسبة المتحققة منه على وفق الخطة السنوية للجامعات وتعضيد المسار البحثي وتوظيفه في المجالات التطبيقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تصدر عدداً من القرارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تصدر عدداً من القرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).