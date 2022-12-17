بيان من وزارة الصحة بخصوص لقاحات الأطفال

2022/12/17 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة عن انطلاق الحملة

متعددة اللقاحات لتلقيح الاطفال

المتأخرين عن إكمال جدولهم التلقيحي

بدءًا من يوم غد الاحد 18 كانون الأول 2022

ولمدة 10 أيام

ودعا بيان للوزارة الى تعاون الاهالي مع

ال

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