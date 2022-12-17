وزارة الزراعة تمنع استيراد الطماطم لوفرتها محليا

2022/12/17 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، السبت، موافقة

المجلس الوزاري للاقتصاد على منع

استيراد محصول الطماطم من كافة المنافذ

الحدودية، لوفرتها محلياً.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد

النايف في بيان صحفي، إنه "بناء على

ال

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