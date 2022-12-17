الاتحاد الكويتي يرد على أنباء تغيير مقر إقامته في خليجي 25

2022/12/17 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، على الأنباء التي أشارت إلى تغيير مقر إقامة منتخبه في خليجي 25 بالبصرة.وانتشرت أنباء تفيد بأن الاتحاد الكويتي يدرس تغيير مقر إقامته من البصرة إلى الجهراء الكويتية خلال البطولة، لكن الاتحاد نفى ذلك كما هو موضح في البيان أدناه:

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