توب 5: ألمانيا تفتتح أول محطة غاز عائمة.. وبرونزية المونديال لكرواتيا على حساب المغرب

2022/12/17 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من فض الأمن الكويتي تجمهر بثلاث رصاصات، وافتتاح أول محطة غاز عائمة في ألمانيا لخفض اعتماد البلاد على الغاز الروسي، وضربات روسية تدفع الأوكرانيين إلى ظلامٍ وبرد بعد انقطاع تيار الكهرباء، مرورًا بالعثور على الطالب الأمريكي المفقود في فرنسا على قيد الحياة، وصولا إلى فوز كرواتيا ببرونزية مونديال قطر على حساب المغرب...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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