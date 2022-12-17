التجارة: استمرار شركة الحبوب بتجهيز الخلطة للمطاحن في نينوى

2022/12/17 | 21:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، اليوم السبت، عن استمرار فرعها في محافظة نينوى تجهيز المطاحن بخلطات الحنطة المحددة من قسم السيطرة النوعية، بعد وضع خطة لتجهيزها من مواقع الفرع .

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي، في بيان انه “تم تجهيز المطاحن بخلطات الحنطة المحلية والامريكية وبالنسب المقررة لمطاحن الساحل الايمن في مدينة الموصل والبالغ عددها 26 مطحنة مع تجهيز مطاحن الساحل الايسر من المدينة والبالغ عددها 20 مطحنة من سايلو الوائلية وسايلو مخمور”.

واشار الى “اجراء تجارب خبازة لكميات الحبوب المجهزة من ثلاث مطاحن عشوائية في المحافظة وكانت جميعها ناجحة”.

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