وزير التربية يصدر توجيهاً بشان ملفات التحقيق المتعلقة بالأضرار في المال العام

2022/12/17 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ، اليوم السبت، بحسم ملفات اللجان التحقيقية كافة المتعلقة بالإضرار في المال العام خلال مدة أقصاها أسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان “ضمن إجراءات وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري الرامية إلى حسم وإكمال الملفات العالقة جميعها في الوزارة وعلى وجه السرعة، وجه المديريات العامة للتربية بحسم عمل كافة اللجان التحقيقية المكلفة بالملفات التي تتعلق بالإضرار بالمال العام بمختلف أشكاله”.

واضاف البيان ان “التوجيه شمل اللجان المشكلة حول المبالغ التي تروم الوزارة استردادها من ذمة الغير ، مع التشديد على تحديد قيمة الضرر بالمال العام، فضلا عن القضايا التي تعنى بمصير الطلاب والاعتداءات على الملاكات التدريسية بما يضمن كرامة الملاكات التربوية وطلبتنا الأعزاء” .

و أشارت التعليمات إلى أن “وزير التربية سيشرف على تشكيل لجنة عليا لمتابعة إكمال حسم القضايا المذكورة في أعلاه وتقديم تقرير حول الموضوع، خلال مدة أقصاها أسبوعين”.

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