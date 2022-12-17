2022/12/17 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرَ رئيسُ الاتحاد الكويتيّ لكُرةِ القدم “عبدالله الشاهين”، اليوم السبت، إن منتخبَ الأزرق الكويتيّ سيكون أولَ المُنتخباتِ الخليجيّة الواصلة إلى البصرة للمُشاركةِ في خليجي 25.وأضافَ: إن وفدَ المنتخب الكويتيّ والجهاز الإداريّ للاتحادِ سيقيمون في مدينةِ البصرة طيلة فترةِ البُطولة، يسبقها إقامة مُعسكرٍ تدريبيّ قصير قبيل انطلاقِ البُطولة، على أن يواجهَ المنتخب العراقيّ في مباراةٍ وديةٍ أواخر الشهر الحالي في الافتتاحِ الرسميّ لملعبِ الميناء الأولمبي.ودعا رئيسُ الاتحاد الكويتيّ للعبةِ وسائلَ الإعلام كافة إلى دعم إقامةِ بُطولةِ خليجي 25 في مدينةِ البصرة، وأن تتحدَ خلف المنتخب الكويتيّ المُقبل على مُشاركةٍ مهمةٍ في خليجي 25.مبيناً ضرورةَ التأكُّد من صحةِ الأخبار والمعلوماتِ قبل نشرها.وأثنَى “الشاهين” على عملِ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم وجهوده الحثيثةِ لإنجاحِ إقامةِ خليجي البصرة، وإخراجها بأفضل صُورةٍ بما يتناسبُ وحجم إقامتها بين دولِ الخليجِ العربي.وتفتتحُ بطولةُ كأس الخليج العربيّ بنسختها الـ 25 في مدينةِ البصرة في السادس من شهر كانون الثاني / يناير المقبل، وتستمر حتى الـ19 منه.

التالي

منذ ساعتين

مونديال قطر..



كرواتيا في المركز الثالث على حساب المغرب

منذ 9 ساعات

ميسي يؤكد جاهزيته للنهائي: أنا مستعد..



هيا يا أرجنتين

منذ 24 ساعة

مستشار السوداني يكشف عن تسهيلات كبيرة لجماهير خليجي 25

منذ يوم واحد

نصب أبراج إتصالات جديدة في البصرة تحضيراً لخليجي 25

منذ يوم واحد

تحديد موعد انطلاق الحملة الإعلامية الكبرى لبطولة خليجي 25

منذ يومين

تعويضات للأندية بسبب المونديال

منذ يومين

وزارة الشباب تؤكد شرعية اتحاد السلة

منذ 3 أيام

5 مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم الخميس

منذ 3 أيام

مونديال قطر..



فرنسا تحبط أحلام المغرب وتضرب موعداً مع الأرجنتين في النهائي

منذ 3 أيام

الدفاع المدني تواجه انفجارات قناني العطور في موقع الوزيرية وتسجل إصابات عدد من منتسبيها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشاهين: الأزرق الكويتي سيكون أول الواصلين إلى البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشاهين: الأزرق الكويتي سيكون أول الواصلين إلى البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).