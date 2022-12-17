2022/12/17 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل كريم الدليمي مع رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، عددا من القضايا السياسية.وذكر بيان لديوان رئاسة الجمهورية تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوان الرئاسي والحكيم يبحثان عددا من القضايا السياسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوان الرئاسي والحكيم يبحثان عددا من القضايا السياسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوان الرئاسي والحكيم يبحثان عددا من القضايا السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).