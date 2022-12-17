2022/12/17 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تجاوز الدين العام التونسي 110.2 مليار دينار بواقع أكثر من 34.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، مرتفعا 8 في المئة قياسا بسبتمبر 2021.وأظهرت إحصاءات أصدرتها وزارة المالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس..



الدين العام يتجاوز 34 مليار دولار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس.. الدين العام يتجاوز 34 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس.. الدين العام يتجاوز 34 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).