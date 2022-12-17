فخر يمتزج بالدموع.. بدر بانون يبوح بـ

2022/12/17 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهمرت دموع لاعب المنتخب المغربي، بدر بانون مباشرة بعد نهاية لقاء تحديد المركز الثالث والرابع في مونديال قطر، حيث انهزم أسود الأطلس بهدفين لهدف أمام منتخب كرواتيا.

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