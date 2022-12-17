أمانة بغداد تحدد الاراضي الزراعية المشمولة بالتمليك

2022/12/17 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت امانة العاصمة بغداد، اليوم السبت، ان الأراضي الزراعية المشمولة بالتمليك هي التابعة للدولة والقطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، لـ(بغداد اليوم)، ان "قرار مجلس الوزراء بشأن تملك الأراضي الزراعية للمواطنين وتحويلها الى طابو سكني تشمل الأراضي الزراعية التابعة للدولة وكذلك الأراضي الزراعية من القطاع الخاص".

وبين الربيعي "اننا مازلنا ننتظر التعليمات والتوجيهات من الحكومة العراقية لتطبيق هذا القرار".

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