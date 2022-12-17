فوربس: دفاعات العراق الجوية

2022/12/17 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

وصفت مجلة فوربس الامريكية خلال تقرير نشرته اليوم السبت، الأجواء العراقية بانها "مستباحة" من قبل الجهات الدولية التي تخرقها بشكل مستمر، مشيرة الى وجود "تعمد" من السلطات في بغداد بإبقاء الأوضاع على ما هي عليه.

المجلة وعبر تقريرها الذي يأتي بعد أيام من اعتراف إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية ضد الفصائل في العراق ترجمته (بغداد اليوم)، قالت ان "الدفاعات الجوية العراقية محدودة جدا، حيث لا تمتلك القوات العراقية سوى 48 نظام دفاعي روسي متوسط المدى من نوع بانتشير اس 1، والذي يسهل تدميره من قبل الطائرات التركية والإسرائيلية، على حد وصفها.

وتابعت "الطائرات الإسرائيلية تنفذ وبشكل مستمر طلعات جوية فوق العراق وتستهدف خلالها الفصائل التي تتهمها بالارتباط بايران، دون أي تحد او عرقلة من القوات العراقية او قدراتها الدفاعية"، موضحة "الدفاعات الجوية المحدودة للقوات العراقية، غير منتشرة بالأساس على مناطق التماس مع الطائرات التركية والإسرائيلية".

وبحسب المجلة، فان السلطات العراقية "وعلى ما يبدو، لا ترغب بالتدخل ضد الطلعات الجوية التي تنفذها إسرائيل على أراضيها نظرا لقدرتها على تدمير تلك الدفاعات بشكل سهل"، على حد وصفها، مشيرة "فيما تستخدم تركيا الصواريخ الدقيقة لضرب الأهداف داخل سوري خوفا من تعرض طائراتها للتدمير او الضرر من قبل الدفاعات السورية والروسية"، فانها لا تواجه ذات المعضلة في العراق، حيث غياب الدفاعات الجوية مكنها من استخدام طائراتها بشكل مكثف خلال العمليات التي تشنها حاليا ضد الفصائل الكردية المتمركزة في البلاد".

يشار الى ان إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضية مسؤوليتها عن تنفيذ ضربة جوية أخرى تاتي ضمن سلسلة ضربات استهدفت المناطق والمعابر الحدودية بين العراق وسوريا.

https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2022/12/17/airstrike-on-syria-iraq-border-demonstrated-the-long-reach-of-israeli-airpower/?sh=5c555d113b8e

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