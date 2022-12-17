2022/12/17 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، السبت، بإخماد حريق اندلع بأحد الافران شرقي بغداد.وقال المصدر لـ/ المصدر الخبري الوطني/إن”حريقا اندلع باحد الافران في شارع الداخل بمدينة الصدر شرقي بغداد”.وأضاف، أن”فرق الدفاع المدني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



حريق كبير يلتهم أحد أفران المعجنات بمدينة الصدر شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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