“أبو الهول” يعود لمكانه على الجسر المصري في مدينة بطرسبورغ الروسية

2022/12/17 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعادت إدارة الآثار والمتاحف في مدينة بطرسبورغ الروسية تركيب تمثال “أبو الهول حارس المدينة” على الجسر المصري فوق نهر فونتانكا في المدينة، بعد خضوعه لعملية ترميم دقيقة ومكلفة.وقالت الخدمة الصحفية […]

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