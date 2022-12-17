2022/12/17 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شخص باطلاق نار شمالي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص باطلاق نار شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص باطلاق نار شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).