ائتلاف المالكي: تركة الكاظمي تعادل تركات حكومات العراق على مدى التأريخ

2022/12/17 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حمل عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود، اليوم السبت، حكومة الكاظمي مسؤولية أزمة العراق المائية مع دول الجوار، معتبرًا أن تركة الكاظمي تعادل تركة جميع الحكومات التي شهدها العراق على مدى تاريخه.

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “أكبر تركة ورثتها الحكومة الحالية هي تركة حكومة الكاظمي التي تعادل تركة جميع الحكومات على مدى تاريخ العراق سواء كانت في ملف المياه أو الخدمات والاقتصاد والأمن لذلك فإن حكومة السوداني اصبحت امام تحدٍ كبير لمعالجة جميع هذه الملفات”.

واضاف، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عازم على ايجاد حل لأزمة المياه مع دول الجوار وتوقيع اتفاقيات جديدة تضمن للعراق الحصول على كميات مياه كافية قبل حلول فصل الصيف المقبل”.

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